Инициатива Чебана: Ежемесячно плюс 100 леев к пенсиям живущих в Кишиневе пенсионеров (ВИДЕО)

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Кандидат ПСРМ на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан намерен выделить ежемесячную помощь в размере 100 леев к пенсиям живущих в муниципии Кишинев пенсионеров. Об этом он заявил в рамках брифинга для прессы. Социалист отметил, что эта помощь будет внедрена поэтапно.

– Я выступлю с ежемесячной помощью в размере 100 леев к пенсиям живущих в муниципии Кишинев пенсионеров. Эта помощь будет внедрена поэтапно, но я хочу, чтобы вы знали, что это есть в нашей повестке, – сказал он.