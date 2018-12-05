Информация, полученная службой 112, будет храниться в течение 10 лет

Информация, зарегистрированная в службе 112, будет храниться в течение 10 лет в автоматизированной информационной системе, которая до сих пор находилась в режиме тестирования. Это позволит наладить сбор статистических данных и повысить эффективность работы организации.

Соответствующий Регламент был одобрен сегодня на заседании Правительства. Документ регулирует процесс управления источниками данных, полученных от граждан. Он содержит описание аварийных ситуаций, информации о жертвах, местонахождении вызывающего абонента, времени отклика и результатов работы аварийных служб, передаёт deschide.md.

В Регламенте также излагаются обязанности учреждений, занимающихся созданием и ведением реестра. Таким образом, поставщиками информации для 112 будут Министерство внутренних дел, Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты и Министерство обороны.

Доступ к Регистру будет предоставлен профильным учреждениям на основании запроса с указанием имени, фамилии и должности, принадлежащей заявителю. В то же время в документе содержатся меры, обеспечивающие безопасность и конфиденциальность обработанных данных.