“Информация не соответствует решениям МСК”: фракция ПСРМ просит Антикоррупционную прокуратуру инициировать проверку

“Информация не соответствует решениям МСК”: фракция ПСРМ просит Антикоррупционную прокуратуру инициировать проверку

Глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Динарий Кожокару обратился в Антикоррупционную прокуратуру с требованием проверить технические задания по электронному билету, опубликованные Управлением общественного транспорта. Причиной обращения стала публикация данным ведомством информации о проведении соответствующего аукциона, которая не соответствует решениям, принятым Муниципальным советом 22 декабря 2017 года и 4 октября 2018 года.

В обращении сказано, что 31 мая Управление общественного транспорта опубликовало информацию о проведении аукциона по электронной системе оплаты проезда на сайте www.achizitii.md, однако она не соответствует решениям Муниципального совета от 22 декабря 2017 года и 4 октября 2018 года.

В данной связи глава фракции ПСРМ требует, чтобы Антикоррупционная прокуратура провела проверку по данному поводу и сообщила о ее результатах.

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