0

Информация на сайте Парламента РМ теперь доступна и для русскоязычных граждан – после того как заработала русская версия сайта. Этот проект является частью всеобъемлющей политики, продвигаемой руководством парламента для обеспечения равных возможностей для всех жителей страны.

По словам Председателя Парламента РМ Зинаиды Гречаный, ограниченный доступ к информации поддерживает неравенство, создавая препятствия для эффективной реализации прав человека в различных сферах жизни.

Перевод сайта на русский язык не предусматривает расходы государственного бюджета. В то же время влияние на уровень информированности и доступ к информации граждан возрастают с запуском русской версии сайта, учитывая, что, согласно переписи 2014 года, около 400 тысяч граждан Республики Молдова заявили, что обычно говорят на русском языке.

Напомним, что в 2016 году Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Рита Ижак-Ндиайе призвала молдавские власти обеспечить версии на языках меньшинств для официальных веб-сайтов. В то же время, решением Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства от 2018 года,отсутствие русской версии веб-сайта парламентаквалифицируется как дискриминация по признаку языка. Совет рекомендовал обеспечить доступ к информации на официальном сайте для русскоязычных граждан.

Русскоязычную версию веб-сайта Парламент РМ запускает в соответствии с нормами законодательства о правах представителей национальных меньшинств, которые предусматривают, что государственные органы обязаны обеспечивать равный доступ всех граждан к официальной информации, представляющей общественный интерес, и на русском языке.