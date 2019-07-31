Индивидуальные конфигурации 1С позволят адаптировать систему под конкретные потребности предприятия

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Комплекс 1С сегодня считается одним из самых востребованных и популярных программных продуктов.

Его активно используют в своей работе как крупные, так и мелкие компании. При этом в зависимости от поставленных задач заказчик может приобрести различные варианты ПО – для бухгалтерии, отчетности, управления торговым или производственным предприятием и т. д. Стандартные версии программы отлично подходят для начинающих фирм, которые еще не проработали внутренние бизнес-процессы. Внедрение такого комплекса для них будет экономически выгодным, а также позволит использовать универсальные подходы к организации работы.

Крупные предприятия с налаженной структурой нуждаются в более точной проработке конфигураций системы под свои потребности. В этом случае отличным вариантом станет проектное внедрение программы 1C. Заказать такую услугу в Молдове можно онлайн на сайте Meta.md (https://www.meta.md/enterprise1c). Благодаря индивидуальной работе программисты смогут адаптировать конфигурации системы под бизнес-процессы компании с полной автоматизацией. Этот вариант может стать единственно верным для предприятий, которые не могут вносить изменения в налаженные процессы или это невыгодно им с экономической точки зрения.

Внедрение стандартного или индивидуального пакета 1С проводится по определенной схеме. Прежде всего, специалисты анализируют потребности заказчика в зависимости от его сферы деятельности и особенностей работы. Если речь идет об индивидуальных конфигурациях, то здесь проводится анализ бизнес-процессов, их моделирование с дальнейшим поиском оптимальных решений для конкретного случая. После этого определяется необходимый объем доработок.

Помимо проработки и установки самого программного продукта, важную роль играет также запуск его в эксплуатацию и обучение персонала использованию ПО. Кроме того, заказчику целесообразно подыскать компанию, которая предоставляет услуги постоянной поддержки внедренных сервисов. Это позволит оперативно решать возникающие проблемы и справляться с вопросами пользователей.

Отметим, что программный комплекс 1С сегодня реализован для эффективной работы в самых разных сферах деятельности. Для ускорения процесса автоматизации бизнес-процессов всегда можно воспользоваться типовым решением, что дает возможность сэкономить время и деньги. Если же есть сомнения в эффективности стандартного модуля, всегда можно проконсультироваться со специалистом и заказать индивидуальные конфигурации.