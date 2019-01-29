Индекс восприятия коррупции: Молдова соседствует с Нигерией и Пакистаном (ВИДЕО)

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Уровень коррупции в Молдове такой же, как в Нигерии, Пакистане, Эфиопии, Вьетнаме и некоторых странах Африки или Азии. Это следует из ежегодного исследования, опубликованного международной организацией Transparency International. Таким образом, наша страна заняла 117 место из 180, набрав лишь 33 балла из 100.

Республика Молдова набрала 2 пункта по сравнению с 2017 годом и 3 по сравнению с 2016 годом, но вернулась к результату 2015 года. Украина находится на несколько позиций ниже Республики Молдова. Соседняя страна набрала 32 балла из 100 и заняла 120-е место. В свою очередь, Румыния занимает 61 место из 180, набрав 47 баллов из 100, пишет tv8.md.

Ни одна страна из представленных в списке не набрала 100 баллов. Однако на верхних позициях находятся Дания (88 баллов), Новая Зеландия (87 баллов) и Финляндия (85 баллов).