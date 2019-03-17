Инцидент в Болгарии: молдаванин выстрелил в соперника из газового пистолета

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Болгарская полиция задержала гражданина Молдовы, который вечером 14 марта ранил в Бургасе из пистолета 20-летнего россиянина. В полиции предположили, что мужчины были соперниками в любовных отношениях.

Правоохранители выяснили, что оба молодых человека пришли к школе в Бургасе, чтобы встретиться с одной и той же дамой сердца. В результате завязавшегося конфликта молдаванин ударом кулака сбил соперника с ног и потом выстрелил в него из газового пистолета. В итоге россиянин госпитализирован, молдаванина задержали, пишет 24chasa.bg.

Пострадавший находится на лечении в отделении нейрохирургии с черепно-мозговой травмой. Угрозы для его жизни нет.