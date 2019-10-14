Инцидент в баре закончился трагедией: в результате потасовки погиб мужчина

Инцидент в баре закончился трагедией: в результате потасовки погиб мужчина

Сообщение о ЧП в увеселительном заведении в Тирасполе поступило от работников бара 12 октября. Конфликт произошёл в компании мужчин, которые вместе распивали спиртные напитки.

В ходе инцидента молодой человек ударил оппонента в область головы, пишет mvdpmr.org. Так совпало, что в тот момент 25-летний мужчина пил алкоголь из бокала. Удар пришёлся как раз по стеклянному фужеру. Осколки повредили сосуды на шее. В результате пострадавший скончался в больнице.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. 19-летний подозреваемый задержан.

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