Имущество Вячеслава Платона перейдет в распоряжение государства

Судебные исполнители имеют право применить апрельский приговор, согласно которому все имущество может быть изъято для возмещения ущерба, нанесенного бизнесменом.

Все богатства, накопленные Вячеславом Платоном, перейдут в государственную казну. Предприниматель проведет за решеткой 18 лет и еще 12 лет по другому делу, сообщает impacttv.md.

Служители Фемиды постановили, что сумма ущерба, которую бизнесмен нанес государству, составляет 800 миллионов леев.

Меры по конфискации имущества могут быть применены после того, как Апелляционный суд отклонил жалобу Платона по делу, в котором он обвиняется в хищении одного миллиарда леев из Banca de Economii в результате незаконных схем. Суд также постановил, что Илан Шор, который тогда руководил финансовым учреждением, был соучастником. Таким образом, Вячеслав Платон остается приговоренным к 18 годам лишения свободы.

Недавно Вячеслава Платона осудили еще на 12 лет. Согласно обвинительному заключению, в течение 2016 года Платон попытался обнулить счета трех страховых компаний, которыми он управлял через посредников.

Предпринимателя задержали 25 июля 2016 года в Киеве. 29 августа бизнесмен был экстрадирован в Молдову.