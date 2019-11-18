Имущество на 1,2 миллиона леев арестовано НАЦ за неделю

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы более чем на 1 200 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Согласно сообщению пресс-службы НАЦ, отдел аналитики провёл 6 операционных анализов по уголовным делам и один стратегический, ещё 50 находятся в процессе исследования. А юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 8 законодательных проектов и направил 20 заключений.

Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 080 материала, из которых 33 – жалобы. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 49 звонков, 4 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра.

В настоящее время 9 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 4 – в пенитенциарных учреждениях, 3 – под домашним арестом, 2 – в изоляторе.