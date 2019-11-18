Имущество на 1,2 миллиона леев арестовано НАЦ за неделю

Имущество на 1,2 миллиона леев арестовано НАЦ за неделю

За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы более чем на 1 200 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Согласно сообщению пресс-службы НАЦ, отдел аналитики провёл 6 операционных анализов по уголовным делам и один стратегический, ещё 50 находятся в процессе исследования. А юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 8 законодательных проектов и направил 20 заключений.

Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 080 материала, из которых 33 – жалобы. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 49 звонков, 4 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра.

В настоящее время 9 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 4 – в пенитенциарных учреждениях, 3 – под домашним арестом, 2 – в изоляторе.

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