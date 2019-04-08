Имущество на полмиллиона леев было арестовано НАЦ за неделю

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Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путём, в составе Национального антикоррупционного центра наложило арест на имущество, общая стоимость которого составляет приблизительно 500 000 леев. Такие данные были опубликованы в еженедельном отчёте Национального антикоррупционного центра.

Согласно представленной информации, управление провело 7 оперативных анализов, а ещё 40 находятся на стадии рассмотрения. Кроме этого, за отчётный период 21 человек были арестованы и помещены в изоляторы, а 7 находятся под домашним арестом.

За неделю на антикоррупционную линию поступило 68 сообщений, из которых 4 находятся в компетенции НАЦ. Также на данный момент на счету канцелярии Центра находятся 1 103 материала, 37 из которых – петиции.