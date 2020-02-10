Имущество на 70 млн леев арестовано НАЦ в рамках расследования банковского мошенничества

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества наложило арест на активы стоимостью около 70 000 000 леев в рамках дела о банковском мошенничестве.

Так, Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало земельные участки на 45,5 млн леев, акционерный капитал на 23,5 млн леев и 4 автомобиля на сумму более 600 тысяч леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Согласно сообщению пресс-службы НАЦ, отдел аналитики провёл 6 операционных анализов по уголовным делам, а ещё 25 находятся в процессе исследования. Юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 19 законодательных проектов и направил 9 заключений. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 039 материалов, из которых 34 – жалобы.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступило 56 звонков, 2 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра. В настоящее время 4 человека находятся под арестом по делам НАЦ.