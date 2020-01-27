Имущество на 63 млн леев арестовано НАЦ за неделю

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало финансовые активы на 63 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Согласно пресс-службе НАЦ, отдел аналитики провёл 11 операционных анализов по уголовным делам. Ещё 26 находятся на рассмотрении. Юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 21 законодательного проекта и направил 5 заключений. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 090 материалов, в том числе 35 жалоб.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступило 57 звонков, 2 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра. В настоящее время 1 человек находится под арестом по делам НАЦ.