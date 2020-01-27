Имущество на 63 млн леев арестовано НАЦ за неделю

Имущество на 63 млн леев арестовано НАЦ за неделю

За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало финансовые активы на 63 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Согласно пресс-службе НАЦ, отдел аналитики провёл 11 операционных анализов по уголовным делам. Ещё 26 находятся на рассмотрении. Юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 21 законодательного проекта и направил 5 заключений. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 090 материалов, в том числе 35 жалоб.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступило 57 звонков, 2 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра. В настоящее время 1 человек находится под арестом по делам НАЦ.

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