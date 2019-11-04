Имущество на 5 млн леев арестовано НАЦ за неделю

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму более 5 млн леев. С начала года стоимость изъятых активов составила около 3 млрд леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

По сообщению пресс-службы НАЦ, отдел аналитики провёл 9 операционных анализов по уголовным делам, а юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 19 законодательных проектов и направил 15 заключений. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 230 материалов, из которых 58 – жалобы.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 36 звонков, 5 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра. В настоящее время 11 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 7 – в пенитенциарном учреждении, 3 – под домашним арестом, 1 – в изоляторе.