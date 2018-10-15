Имущество на 5 миллионов леев было арестовано офицерами НАЦ за неделю

Сотрудники Агентства по возмещению добытого преступным путём имущества наложили секвестр на собственность, общая стоимость которого составляет более 5 миллионов леев.

Такие данные представил Национальный антикоррупционный центр в отчёте за минувшую неделю – с 8 по 14 октября. Так, за этот период 5 человек были отправлены в изолятор, 9 – в исправительное учреждение и 14 находятся под домашним арестом. За отчётный период офицеры НАЦ и прокуроры инициировали 28 уголовных дел. На данный момент в канцелярии ведомства находятся 1 224 материалов.

Кроме этого, за отчётный период было завершено 7 оперативных анализов и 1 стратегический. Также были рассмотрены и отправлены авторам 10 докладов по антикоррупционной экспертизе, а ещё 36 проектов находятся на стадии рассмотрения.

Стоит отметить, что за установленный период на антикоррупционную линию поступило 65 сообщений, из которых 3 находятся в компетенции НАЦ. За неделю сотрудники Центра подписали 113 справок о неподкупности.