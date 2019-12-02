Имущество на 4 млн леев арестовано сотрудниками НАЦ за неделю

Имущество на 4 млн леев арестовано сотрудниками НАЦ за неделю

За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на 4 000 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Согласно сообщению пресс-службы НАЦ, отдел аналитики провёл 11 операционных анализов по уголовным делам, а ещё 60 находятся в процессе исследования. Юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 17 законодательных проектов и направил 18 заключений. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 140 материалов, из которых 37 – жалобы.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 67 звонков, 4 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра. В настоящее время 7 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 3 – в пенитенциарных учреждениях, 2 – под домашним арестом, 2 – в изоляторе.

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