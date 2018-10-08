Имущество на 4 миллиона леев было арестовано офицерами НАЦ

Сотрудники Агентства по возмещению добытого преступным путём имущества наложили секвестр на собственность, общая стоимость которого составляет более 4 миллионов леев.

Такие данные представил Национальный антикоррупционный центр в отчёте за минувшую неделю – с 1 по 7 октября. Так, за этот период 4 человека были отправлены в изолятор, 11 – в исправительное учреждение и 16 находятся под домашним арестом. Кроме этого, за отчётный период было завершено 8 оперативных анализов в отношении 13 человек, среди которых и чиновники. Также были рассмотрены и отправлены авторам 13 докладов по антикоррупционной экспертизе, а ещё 24 проекта находятся на стадии рассмотрения.

Стоит отметить, что за установленный период на антикоррупционную линию поступило 60 сообщений, из которых 2 находятся в компетенции НАЦ. За неделю сотрудники Центра подписали 145 справок о неподкупности, для людей, которые будут работать в государственном секторе.

На этой неделе запланирован ряд судебных слушаний по делам НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры. Пройдут судебные заседания, в которых обвиняются: должностные лица мэрии Кишинёва, включая бывшего заместителя мэра; судья из Анений Ной; бывший глава Криулянского района, а также пограничники (дело «Таможня Леушаны») и сотрудники НИП. Сегодня в Кишинёве состоится новое судебное заседание по делу бывшего министра сельского хозяйства.