Имущество на 3 миллиона леев было арестовано офицерами НАЦ за неделю

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Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путём, наложило арест на ценности, общая стоимость которых составляет 3 000 000 леев. Такие данные были опубликованы в еженедельном отчёте Национального антикоррупционного центра.

Согласно представленной информации, всего в канцелярии НАЦ на данный момент насчитывается 1 205 материалов, 42 из которых – петиции. За неделю на антикоррупционную линию поступило 60 сообщений, 7 из которых находятся в компетенции НАЦ. За отчётный период было проведено 14 оперативных анализов в отношении 46 человек.

В настоящее время 13 человек находятся в пенитенциарных учреждениях. Также было выдано 80 справок о неподкупности.