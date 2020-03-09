Имущество на 2 млн леев арестовали сотрудники НАЦ за неделю

Имущество на 2 млн леев арестовали сотрудники НАЦ за неделю

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 2 миллионов леев.

В общей сложности, за прошедшую неделю в канцелярии службы было зарегистрировано 1 153 материала, из которых 55 – петиции. Аналитическое управление НАЦ провело 14 операционных и один стратегический анализы, а ещё 26 находятся в работе.

В течение прошлой недели на национальную антикоррупционную линию поступил 51 звонок, 4 из которых – в компетенции НАЦ. В настоящее время в изоляторе ведомства содержатся 4 человека.

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