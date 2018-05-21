Имущество на 2 миллиона леев было арестовано инспекторами НАЦ за неделю

Сотрудники Агентства по возмещению добытого преступным путём имущества наложили секвестр на собственность, общая стоимость которого составляет 2 413 328 леев.

Такие данные предоставил Национальный антикоррупционный центр в отчёте за минувшую неделю, с 14 по 20 мая. За этот период 16 человек были отправлены в изолятор, 17 – в исправительное учреждение и 22 находятся под домашним арестом.

На протяжении прошлой недели Управлением уголовного преследования Национального антикоррупционного центра было заведено 18 новых дел по факту коррупции. Согласно анализу, на счету канцелярии Центра на данный момент числится 828 материалов.

Кроме этого, за отчётный период было завершено 5 оперативных анализов. Также были рассмотрены и отправлены авторам 34 доклада по антикоррупционной экспертизе.

Стоит отметить, что за установленный период на антикоррупционную линию поступило 56 сообщений, из которых 3 находятся в компетенции НАЦ. А также за неделю сотрудники Центра подписали 111 справок о несудимости.