Имущество на 2,5 миллиона леев арестовано офицерами НАЦ за неделю

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За минувшую неделю Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI), изъяло финансовые активы на сумму 2,5 миллиона леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За указанный период было зарегистрировано 802 материала и выпущено 87 регистров тестирования профессиональной неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 11 операционных анализов в отношении 99 граждан. Ещё 30 анализов – в стадии разработки.

В настоящее время 15 человек находятся в пенитенциарных учреждениях. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступил 81 звонок, 8 из которых находятся в компетенции НАЦ.