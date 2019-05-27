Имущество на 2,5 миллиона леев арестовано офицерами НАЦ за неделю

Имущество на 2,5 миллиона леев арестовано офицерами НАЦ за неделю

За минувшую неделю Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI), изъяло финансовые активы на сумму 2,5 миллиона леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За указанный период было зарегистрировано 802 материала и выпущено 87 регистров тестирования профессиональной неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 11 операционных анализов в отношении 99 граждан. Ещё 30 анализов – в стадии разработки.

В настоящее время 15 человек находятся в пенитенциарных учреждениях. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступил 81 звонок, 8 из которых находятся в компетенции НАЦ.

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