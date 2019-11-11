Имущество на 160 млн леев арестовано Национальным антикоррупционным центром за неделю

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму более 160 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Согласно сообщению пресс-службы НАЦ, отдел аналитики провёл 13 операционных анализов по уголовным делам и один стратегический, ещё 49 находятся в процессе исследования. А юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 12 законодательных проектов и направил 19 заключений.

Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 234 материала, из которых 57 – жалобы. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 49 звонков, 6 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра.

В настоящее время 13 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 9 – в пенитенциарных учреждениях, 3 – под домашним арестом, 1 – в изоляторе.