Имущество на 160 млн леев арестовано Национальным антикоррупционным центром за неделю

Имущество на 160 млн леев арестовано Национальным антикоррупционным центром за неделю

За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму более 160 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Согласно сообщению пресс-службы НАЦ, отдел аналитики провёл 13 операционных анализов по уголовным делам и один стратегический, ещё 49 находятся в процессе исследования. А юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 12 законодательных проектов и направил 19 заключений.

Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 234 материала, из которых 57 – жалобы. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 49 звонков, 6 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра.

В настоящее время 13 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 9 – в пенитенциарных учреждениях, 3 – под домашним арестом, 1 – в изоляторе.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md