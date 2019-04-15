Имущество на 1 миллион леев было арестовано офицерами НАЦ за неделю

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Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путём наложило арест на имущество, общая стоимость которого составляет приблизительно 1 000 000 леев. Такие данные были опубликованы в еженедельном отчёте Национального антикоррупционного центра.

Согласно представленной информации, Генеральное управление уголовного преследования передало на рассмотрение 10 уголовных дел. Всего в канцелярии НАЦ на данный момент насчитывается более 1 000 материалов, 46 из которых – петиции. За неделю на антикоррупционную линию поступило 77 сообщений и было выдано 74 справки о неподкупности. За отчётный период было проведено 12 оперативных анализов в отношении 71 человека.

Кроме этого, на прошлой неделе НАЦ отметил три важных события, одно из которых – запуск новой кампании «Коррупция вредит здоровью». Наряду с этим на прошлой неделе в лицеях муниципия Кишинёв прошли встречи с выпускниками в рамках кампании «Без коррупции на БАКе». Ещё одно событие, которым завершилась неделя – это организация учений по симуляции пожара в штаб-квартире НАЦ, в ходе которых все сотрудники столкнулись с потенциальной опасностью.