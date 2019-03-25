Имущество на 1,5 млн леев было арестовано офицерами НАЦ за неделю

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Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путём, в составе Национального антикоррупционного центра наложило арест на имущество, общая стоимость которого составляет приблизительно 1 500 000 леев. Такие данные были опубликованы в еженедельном отчёте Национального антикоррупционного центра.

Согласно представленной информации, управление провело 10 оперативных анализов, а ещё 50 находятся на стадии рассмотрения. Кроме этого, за отчётный период 2 человека были арестованы и помещены в изоляторы, ещё 14 – переведены в пенитенциары, а 7 находятся под домашним арестом.

За неделю на антикоррупционную линию поступило 63 сообщения, из которых 6 находятся в компетенции НАЦ. Также на данный момент на счету канцелярии Центра находятся 1 059 материалов, 45 из которых – петиции.