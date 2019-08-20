Импорт под маской отечественного продукта: жительница Кишинёва обнаружила в магазине яйца из Украины в молдавской упаковке (ФОТО)

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Историю о том, как вытесняется отечественное производство, рассказала жительница Кишинёва, обнаружившая в магазине яйца из Украины, продаваемые в упаковке молдавского производителя. Женщина намерена обратиться по этому поводу с жалобой в НАБПП.

Жительница Кишинёва отправилась в один из магазинов для того, чтобы купить куриные яйца. Среди десятков упаковок она обратила внимание на яркую, красочную и привлекательную коробочку с надписью «Fabricat în Moldova» («Произведено в Молдове»). Стоимость одного яйца составила 2 лея 67 банов. Открыв упаковку, покупательница заметила, что яйца крупные и красивые, и она уже была готова положить упаковку в корзину, однако ее остановила печать Украины на яйцах, которые продаются под видом отечественного продукта.

– Не стала скандалить, но с протокольным выражением лица попросила санитарно-ветеринарный сертификат, который мне любезно предоставил персонал магазина. А вот завтра я тоже любезно буду обращаться в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов и в Агентство по защите прав потребителей с вопросом о том, как же производитель из Единец «впиндюривает» нам украинское яйцо? В молдавской упаковке! – написала жительница столицы на своей странице в соцсети.

Она отметила, что таким образом в Молдове уничтожается целая отрасль сельского хозяйства.

– Знаю точно, что в нашей многострадальной республике переизбыток яичного продукта! Зачем тогда везти из Украины? Своего добра хватает! О каком росте экономики речь?! – возмутилась женщина.