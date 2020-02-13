Импорт из Китая в Молдову сократился на 1,2% в прошлом году

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Согласно данным Национального бюро статистики, в период с января по ноябрь 2019 года объём импорта из Китая в Республику Молдова сократился на 1,2%.

По словам директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) Владислава Котича, импорт продуктов питания из Китая осуществляется через третьи страны. Речь идёт о рыбе, рыбных продуктах, чесноке и помело. Все эти продукты поступают на молдавский рынок через сторонние государства, утверждает Котич.

По данным Национального бюро статистики, Китайская Республика замыкает тройку стран-лидеров, которые поставляют свои продукты в Молдову, после Румынии и Российской Федерации. Общая стоимость товаров, которые были импортированы в Молдову из Китая в 2019 году, составила 5,3 млрд долларов, передаёт moldpres.md.