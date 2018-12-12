Иллюзорный инвестиционный бум

О том, как власть пытается скрыть удручающий негатив действительности

На протяжении всего периода проевропейского правления, и особенно в предвыборные периоды, электорат неустанно заверяют в том, что в числе главных приоритетов действующей власти – «создание благоприятного инвестиционного климата, совершенствование инструментов для привлечения иностранных инвестиций, продвижение отечественных товаров и повышение конкурентоспособности национальной экономики».

Вот только подобные заверения по-прежнему так и остаются не более чем информационным шумом.

Бутафорский посыл

И в подтверждение данного утверждения рассмотрим фактическое положение дел с инвестиционным климатом в нашей стране – главным фактором, предопределяющим всё остальное из приведённого выше набора бутафорного посыла.

Прежде всего, согласно отчётным данным Национального банка Молдовы (НБМ), приведённым в Платёжном балансе, прямые иностранные инвестиции во внутреннюю экономику после 2008 года сократились примерно в 3,5 раза, а выраженного тренда к возврату рубежей десятилетней давности как не было, так и не предвидится. (См. диаграмму.)

Пока не опубликованы отчётные показатели Платёжного баланса страны за 9 месяцев, НБМ всё никак не может подвести итоги. А вот Национальное бюро статистики уже отчиталось, что в январе – сентябре 2018 года стоимость инвестиций в долгосрочные активы составила 12 898,9 млн леев, увеличившись в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 13,5%!

Разумеется, что тут же последовали утверждающие дифирамбы в части того, что именитые иностранные инвесторы буквально устремились в Молдову, чтобы разместить у нас свои производства. И якобы в стране начался устойчивый инвестиционный рост. Разумеется, темп в 13,5% не малый. Но дьявол, как известно, кроется в деталях.

Под гнётом долгов

Прежде всего, замалчивается тот факт, что за прошедшие три квартала инвестирование за счёт средств из госбюджета выросло в 2,4 раза! И за счёт местных бюджетов – на 31,9%!

А всё это было сделано для того, чтобы в предвыборный период хоть как-то сгладить удручающий негатив той действительности, о которой уже не могут молчать даже те, кто ещё не так давно называл Молдову историей успеха. Именно поэтому власть развернула кипучую деятельность с привлечением непомерного объёма заёмных ресурсов. А как же иначе продемонстрировать то, как много стало делаться и в развитии инфраструктуры страны, и в социальной сфере?

Однако в итоге, по прогнозам Министерства финансов, уже к концу нынешнего года государственный долг увеличится до 54,4 млрд леев, из которого внешняя задолженность составит 57,2%, а внутренняя – 45,8%. А на 31 декабря 2019 года и того более – 63,0 млрд, из которых 59,1% – внешний долг, а 40,9% – внутренний. И во многом этому тренду будет способствовать беспрецедентный дефицит государственного бюджета (сальдо между доходами и расходами) на предстоящий год, который предусмотрен в сумме 5538,7 млн леев.

Но это озвученные показатели. По факту ситуация складывается значительно проблематичней. Прежде всего, в доходной части бюджета заложили 1960,2 млн леев грантов. Однако в части их реального поступления всё, как говорится, вилами по воде писано. Как известно, наши западные кураторы по развитию в значительной мере уже приостановили финансирование Молдовы! А вернутся к этому вопросу только после предстоящих парламентских выборов. И наверняка, так как это уже стало нормой, с длинным перечнем не внушающих особого оптимизма очередных требований к нашему государству.

А пока на 2019 год расходы только на обслуживание государственного долга возрастут на 291,7 млн леев, или на 17,6% по отношению к нынешнему году, и достигнут 1944,6 млн леев. Кстати, и бюджетные затраты на культуру предусмотрены абсолютно в таком же объёме – 291,7 млн леев! А вот на финансирование расходов на здравоохранение Минфин заложил в государственный бюджет их секвестирование до 4021,8 млн леев против ожидаемых в нынешнем году 4027,1 млн. Казалось бы, сокращение незначительное, если только не учитывать того, что в будущем 2019 году, по прогнозам НБМ, годовой уровень инфляции достигнет 7,4%. А поэтому именно на столько же сократится реальный объём медицинских услуг, оказываемых населению за счёт средств госбюджета. И это показатели социально ориентированного бюджета, как нас заверяют с высоких трибун?

Вот и получается, что, с одной стороны, власть в лице Демпартии активизировала свои инициативы (особенно в последнее время) в части запуска целого ряда программ, направленных якобы на улучшение социальной сферы и финансирование инфраструктурных проектов, а с другой – всё это реализуется в основном за счёт непомерного наращивания долговых обязательств страны , обслуживание которых уже легло нелёгким бременем на нынешнее поколение. Но ещё более тяжким оно станет в будущем.

От новой печки

А ведь аналогичная картина с инвестициями была и в предыдущем 2017 году. Тогда финансирование долгосрочных активов увеличилось по отношению к 2016 году на более скромные 3,5%. И опять же не посредством оживления деловой активности бизнеса, а исключительно за счёт средств госбюджета, из которого выплаты увеличились на 46,0%. Да и местные бюджеты дали прирост 38,3%.

Что касается национального бизнеса, так он ужался на 1,2%, да и иностранные инвесторы ушли в минус на 7,0%!

«АиФ в Молдове» уже писала о том, что до 2016 года статистика отчитывалась в рамках показателя «Инвестиции в долгосрочные материальные активы», а с 2017 года к этим инвестициям добавили и нематериальные активы (патенты, авторские права, товарные знаки, наименование места происхождения товара и т. д.). И, надо полагать, сделано это было для того, чтобы показатели предыдущих лет стали несопоставимыми с нынешними. То есть все подсчёты впредь будут вестись от новой печки. А там, как говорится, концы в воду. Однако даже и в этой мутной воде становится более чем очевидным, что за период руководства страной уже единолично демократами инвестиционный климат в Молдове продолжает ухудшаться.

Пока провластным медийным ресурсам ещё удаётся запудрить мозги определённой части электората проевропейскими «реформами», но деньги подобным словоблудием не обманешь. Если им в Молдове плохо, они непременно подсуетятся в части своего применения там, где им будет комфортно, и не только в проблемах минимизации рисков с их сохранностью, а и в перспективах возможностей для их преумножения. Что в последние годы они и демонстрируют своим бегством из страны.

КСТАТИ

Под единодушное «одобрямс»

Проект государственного бюджета на 2019 год (как и бюджет Фонда социального страхования и другие бюджеты) в правительстве по факту даже не рассматривался, а был под единодушное «одобрямс» и без каких-либо заметных поправок перенаправлен в парламент, можно сказать, формально. Ибо к моменту его рассмотрения в пакете направленных к утверждению материалов даже не была представлена Информационная записка к проекту Закона о государственном бюджете на 2019 год. А это законодательная норма, прописанная бюджетным процессом. Её на 93 страницах опубликовали значительно позже. А без неё давать оценку предложенным Министерством финансов к утверждению показателям это даже не сизифов труд, а, скорее, формирование представления об окружающей действительности у слепых котят.

Ещё позже на 29 страницах опубликовали и Результаты мониторинга государственных предприятий и обществ с государственной собственностью. Но надо полагать, что членам правительства подобная информация также ни к уму, ни к сердцу.

Практически без учёта мнений оппозиции бюджетные нормы 2019 года утвердили по-быстрому и в парламенте. В итоге, как и в предыдущем бюджете, драгоценные металлы уже не являются предметом роскоши и поэтому акцизами не облагаются. И на легковые автомобили класса люкс при нулевой ставке НДС заложен акциз всего-то на уровне 4–8% от их стоимости. Ведь это же не ливерная колбаса, на которую накручивают НДС в 20%?

И от введения единой ставки на доход физических лиц 12% теперь с тех, у кого заработная плата 3500–3800 леев, стали удерживать в казну государства больше. Зато Серджиу Чокля, отставной губернатор НБМ, в результате налогообложения денег, положенных ему при окончательном расчёте, которые оцениваются в сумму, превышающую 500 тыс. леев, выиграет примерно 30 тыс. леев!

Вот уж действительно, что у каждого в Молдове свои проблемы: у одних суп жидкий, а у других – жемчуг мелкий.

Михаил Пойсик, доктор экономики, НИЭИ