“Иллюзорная защита суверенитета” судьями КС может поставить под вопрос конституционность любого международного соглашения,- эксперт

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Если Конституционный суд выберет сегодня при рассмотрении кредитного соглашения с Россией путь “иллюзорной защиты суверенитета”, то тогда следует пойти и дальше и поставить вопрос о конституционности Соглашения об ассоциации РМ с ЕС, всех меморандумов Республики Молдова с МВФ и ВБ, членства в Совете Европы и обязательств исполнять решения ЕСПЧ и другие, в которых постоянно и сильно затрагиваются вопросы ограничения суверенитета Республики Молдова. Так считает эксперт, бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский.

Он отметил, что в своей речи на заседании КС Сергей Сырбу с дрожью в голосе и чуть ли не со слезами на глазах заявил о том, что соглашение о кредите между Российской Федерацией и Республикой Молдовой ущемляет суверенитет Республики Молдова и в этом смысле нарушает Конституцию страны.

– Что можно сказать по этому поводу? По этой логике страна не должна заключать НИКАКИХ международных договоров и не должна вступать НИ В КАКИЕ международные организации. Ведь ЛЮБОЙ договор предполагает существование моментов, когда сторонам надо принимать компромиссное решение, поступаясь частью своего суверенитета. На этом строится вся система международных отношений. И договора заключаются, исходя из целесообразности. А целесообразность есть категория политическая, а не юридическая. И решения политического характера принимают правительство и парламент, которые и несут политическую ответственность перед лицом своих избирателей, – отметил Муравский.

Эксперт задается вопросом: интересно, по какому пути рассуждений пойдёт КС – по пути иллюзорной защиты суверенитета или по пути юридической трактовки события?

– Если по первому, то надо идти дальше и ставить вопрос о конституционности Соглашения об ассоциации РМ с ЕС, всех меморандумов Республики Молдова с МВФ и ВБ, членства в Совете Европы и обязательств исполнять решения ЕСПЧ и т.д. и т.п., в которых постоянно и сильно затрагиваются вопросы ограничения суверенитета Республики Молдова. Будем посмотреть, – подытожил он.

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