Илие Чебан: Владельцы табачных киосков сами спровоцировали их снос неисполнением закона

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Администраторы табачных киосков в Кишиневе, которые нарушают требование закона об удаленности на 200 метров от учебных учреждений, признают наличие нарушения, но не торопятся его устранить. Это, в свою очередь, привело к тому, что работающие в киосках люди могут потерять работу.

Об этом заявил вице-примар столицы Илие Чебан. Также, по его словам, предприниматели заявляют о некорректности закона, обязывающего “держать дистанцию”, но на самом деле закон признан соответствующим Конституции РМ.

Чебан отметил, что владельцы киосков не отнеслись серьезно к требованию закона и продолжили торговлю табачными изделиями, чем спровоцировали нынешний кризис и поставили под удар своих сотрудников.

– Чтобы соблюсти закон, им нужно было снять с продажи сигареты, но они этого не сделали. Они год работали с нарушениями, хотя были заранее извещены о том, что киоски будут снесены. За год администраторы этих киосков не позаботились о том, чтобы устранить нарушения, но возражают сейчас, когда мы перешли на следующий этап – принудительное снесение объектов. Теперь другого выхода нет, – подчеркнул вице-примар.

Ранее генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что муниципалитет найдет решения для работников табачных киосков, которые могут остаться без работы из-за несоблюдения закона администраторами торговых точек.