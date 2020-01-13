Илие Чебан: За незаконную установку рекламных панно необходимо штрафовать

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В столице продолжается снос незаконных рекламных панно. О ходе процесса на оперативном заседании муниципальных служб отчитались преторы секторов.

Также, по словам главного архитектора столицы и главы Управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений Светланы Доготару, в июне нынешнего года истекает срок авторизации на 42 панно, и до этого момента примария ничего не может сделать в их отношении. Вице-примар Илие Чебан предложил проверить эти и другие объекты на предмет безопасности конструкций, и в случае их неудовлетворительного состояния предпринять необходимые меры.

Доготару отметила, что в настоящее время разрабатывается свод правил размещения рекламных панно, в которые будут включены и такие аспекты, как безопасность и эстетичность рекламных конструкций. Илие Чебан, в свою очередь, подчеркнул, что строгий контроль за соблюдением законодательства в этой области поможет в наведении порядка с рекламными панно в столице.

– Согласно Кодексу о правонарушениях, штраф составляет до 9 тысяч леев. Незаконно установленных панно у нас около 1000, и если всех их владельцев оштрафовать, это дисциплинирует экономических агентов, – заявил вице-примар Илие Чебан, поручив ответственным лицам заняться выпиской соответствующих протоколов.

Такого же мнения придерживается и генпримар столицы Ион Чебан Он подчеркнул, что за установку любой конструкции и за аренду любого объекта у примарии необходимо платить.

– А у нас получается – экономические агенты берут в аренду у примарии площади в подземных переходах, не платят за эту аренду, а потом сдают эти же площади в субаренду другим экономическим агентам в 10 раз дороже. Примарии при этом не платит никто. Почему так происходит? Вы спрашиваете, почему не ремонтируются дороги? Потому что не платят те, кто должен это делать, – возмутился Чебан.

Градоначальник также высказал недовольство тем, как выглядит территория вокруг столичных рынков. Он обратил внимание на обилие киосков на улице Кантемир, где находится так называемый Тираспольский рынок, и предложил отделить торговые площади от улицы. Ион Чебан потребовал навести порядок возле всех рынков.

Затронул генпримар и вопрос об обязанности экономических агентов следить за чистотой и порядком вокруг администрируемых ими зданий. Он попросил профильные службы примарии контролировать исполнение предпринимателями этого требования.