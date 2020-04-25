Илие Чебан проверил, как идут ремонтные работы на очистной станции Кишинёва (ФОТО)

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Вице-примар Кишинёва Илие Чебан с командой экспертов побывал на столичной очистной станции и проверил ход ремонтных работ.

В настоящее время из трёх озер для хранения ила два законсервированы, а работы над третьим близятся к завершению. Чтобы избавиться от неприятного запаха, 118 геотуб опрыскают специальным раствором, – написал на своей странице в соцсети генпримар Ион Чебан.

По словам градоначальника, сложившаяся за 12 лет ситуация на очистных сооружениях является критической. Однако проблема неприятного запаха в столице на 90% не вызвана очистными сооружениями. Проблема – в 500 тысячах кубометров ила, которые хранились в 3 накопительных озёрах. В этой связи работы по реконструкции на станции ведутся ежедневно. В настоящее время проводятся испытания специальных центрифуг, которые помогут уменьшить запах на 50%.

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