Илие Чебан обсудил с министром юстиции проблемы жилищного фонда Кишинева

0

Вице-примар Кишинева Илие Чебан встретился с министром юстиции Фадеем Нагачевски. В ходе дискуссий стороны обсудили вопрос об исполнении безотзывных судебных решений, касающихся предоставления определенным категориям лиц жилых помещений. Об этом написал вице-примар в соцсети.

Илие Чебан рассказал о фактической ситуации в жилищном секторе в столице и о тревожных статистических данных, касающихся исполнения судебных решений, учитывая частые обращения граждан в ЕСПЧ.

– Мы договорились с министром приложить совместные усилия для определения правильных решений в этом направлении, – сказал вице-примар.

Фадей Нагачевски в свою очередь отметил, что институт по исполнению безотзывных судебных решений в целом нуждается в активизации, и все судебные решения, как только они становятся окончательными, должны исполняться без каких-либо аргументов.