Или стабильность, или досрочные. Республиканский совет ПСРМ принял решение начать переговоры о создании коалиции с ДПМ

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Партия социалистов Республики Молдова созвала сегодня Республиканский совет, чтобы обсудить политическую стратегию и действия на последующий период. В этом контексте была проанализирована деятельность партии в парламенте и правительстве, способы, с помощью которых можно повысить как ее эффективность, так и усилить политическую поддержку правительственной команды.

Как говорится в сообщении для прессы формирования, было установлено, что нынешнее правительство выполнило краткосрочные задачи, поставленные при его утверждении, смогло избежать политического и социального кризиса, начатого в ноябре прошлого года блоком «ACUM», отказавшегося от управления и коалиции. Также правительственная команда выполнила обязательства, обговоренные с международными партнерами, доказательством чему является успешное завершение программы с МВФ.

– Но самым важным является запуск социальных программ, которые принесли и принесут в этом году непосредственную пользу гражданам. Всё это удалось сделать в сложном контексте, в котором работало правительство – без политического большинства в парламенте, с поддержкой, основанной на условиях, которые также были соблюдены. ПСРМ сожалеет о том, что бывшие политические партнеры из блока «ACUM» не ответили на многочисленные призывы вернуться к диалогу и вместе найти консенсус, который приведет к необходимой политической стабильности, предпочитая вместо диалога настаивать на организации досрочных выборов, которые в любом случае привели бы нас снова за стол переговоров, но со значительными расходами для граждан и страны, – отмечается в пресс-релизе.

Социалисты подчеркивают, что предоставили достаточно времени бывшим коллегам по альянсу из ПДС и «Платформы ДА», чтобы они прояснили внутреннюю ситуацию, преодолели определенные недопонимания, которые привели к развалу коалиции. Однако сегодня приходится констатировать, что ясной опцией блока «ACUM» осталась организация досрочных выборов, присутствует нежелание вернуться к власти, чтобы продолжить дела, начатые вместе.

– В этих условиях Республиканский совет ПСРМ проанализировал три оставшихся сценария: сохранение нынешней ситуации – правительства, лишенного стабильной политической поддержки; политическое партнерство с ДПМ, которая является единственной парламентской партией, открытой к диалогу на эту тему; досрочные парламентские выборы в ноябре, совмещенные с президентскими. В результате состоявшихся дискуссий было решено, что необходимо избежать досрочных парламентских выборов, потому что политическая ситуация не разрешится, и они могут нанести только ущерб гражданам. Даже при том, что для ПСРМ досрочные выборы могли бы представлять очень хорошую политическую возможность, наше решение должно отражать, прежде всего, интересы граждан и страны. Как следствие, руководство партии получило мандат вести переговоры для обеспечения стабильного управления, которое может выполнить с максимальной эффективностью программу деятельности до 2023 года. Только стабильное управление позволит внедрить социальные проекты, которые принесут большую пользу гражданам. В основе возможного будущего политического альянса будет находиться то же политическое соглашение, подписанное ПСРМ и блоком «ACUM» – документ, одобренный обществом и международными партнерами. В случае, если подписание политического соглашения о создании парламентского большинства не будет возможным, партии, которые не согласятся на диалог или заблокируют деятельность правительства Иона Кику, должны взять на себя ответственность за провоцирование досрочных парламентских выборов, – отмечается в заявлении партии.

В формировании подчеркивают, что это еще одно доказательство, что социалисты и в дальнейшем поддерживают внедрение обязательств, согласованных в июне 2019 года. ПСРМ остается партией, открытой для диалога со всеми политическими силами, которые работают для того, чтобы способствовать росту благосостояние населения.

– Наш основной приоритет – улучшение социально-экономической ситуации в стране, защита граждан, укрепление правового государства, соблюдение наших национальных ценностей, продвижение взвешенной внешней политики. Призываем все парламентские партии внести свой вклад посредством политической деятельности в реализацию этих целей, – заключается в заявлении для прессы.