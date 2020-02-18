Игорю Додону – 45! Президент отмечает сегодня юбилей

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Президент Республики Молдова отмечает сегодня юбилей. Игорю Николаевичу Додону исполнилось 45 лет.

Глава государства родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Каларашского района. У него три высших образования, он доктор экономических наук.

В 2005 году Додон начал деятельность в правительстве, став заместителем министра экономики и торговли, затем министром экономики и торговли, а после и первым заместителем премьер-министра. В 2009 году был избран депутатом парламента, а в 2011 возглавил Партию социалистов Республики Молдова. Упорство, верность принципам, близость к гражданам и прирожденные лидерские качества Додона привели к тому, что в 2014 году ПСРМ победила на парламентских выборах и смогла образовать в законодательном органе страны крупнейшую парламентскую фракцию. Осенью 2016 года Игорь Додон стал первым всенародно избранным за последние 20 лет президентом Республики Молдова, заручившись поддержкой 52,11% или 834081 избирателей, что является абсолютным рекордом за всю историю страны.

Игорь Додон сумел вернуть гражданам доверие к институту президентства. Согласно всем опросам общественного мнения, Додон – политик №1 в стране. Именно ему население Молдовы доверяет больше всего.

Женат, трое детей. Настоящий семьянин и патриот Республики Молдова.

“Аргументы и факты в Молдове” от души поздравляют Игоря Николаевича с днем рождения. Желаем юбиляру успехов, удачи и новых свершений на благо страны и народа!