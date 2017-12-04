Игорь Сирота: «Украина обеспечит надежное функционирование буферного водохранилища в пограничных водах на реке Днестр»

На протяжении многих лет одним из актуальных вопросов взаимоотношений между Молдовой и Украиной является подписание проекта Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла.



Недавно состоялся рабочий визит Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Республику Молдова, с участием представителей «Укргидроэнерго», во время которого стороны определили совместные приоритеты. Мы пообщались с генеральным директором ЧАО «Укргидроэнерго» Игорем Сиротой об особенностях подписания соглашения и евроинтеграционного будущего двух государств.

— Уважаемый Игорь Григорьевич, в чем заключается суть Соглашения и для какой из Сторон оно является более важным и необходимым: для Украинской или Молдавской?

И.С.: Соглашение об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла необходимо одинаково, как для Украинской, так и для Молдавской стороны. Для нас данное соглашение означает возможность поднятия уровня буферного водохранилища до нормального подпорного уровня на отметку 77.100м. Однако для этого необходимо провести берегоукрепительные работы на правом берегу территории Молдовы.

Что касается Молдавской стороны, то для них это Соглашение означает получение большего количества воды и обеспечения лучшего экологического состояния реки Днестр ниже буферного водохранилища.

Кроме того, как и предусмотрено проектом, Украина обеспечит безопасное и надежное функционирование буферного водохранилища, расположенного между створами водосливной плотины Днестровской ГЭС и водосливной плотины буферного гидроузла в пограничных водах на реке Днестр.

— То есть подписание данного Соглашения будет иметь позитивное влияние как на экологию, так и на вопрос водообеспечения Республики Молдова?

И.С.: Именно так. И в данном случае они неразрывно связаны между собой. Учитывая то, что берега нижнего водохранилища на территории Республики Молдова высокие и крутые, это приводит к их интенсивному переформированию за счет активации процессов выветривания, гидромеханических воздействий и т.д., поэтому, для реализации комплексного использования водных ресурсов буферного водохранилища, необходимо выполнить работы по укреплению берега со стороны Республики Молдовы.

Эти работы необходимы, как для обеспечения общей устойчивости склона (предупреждению оползней, выветривания, водной эрозии), так и для получения возможности зарезервировать дополнительно 6.3 млн. м3 воды и, соответственно, обеспечить увеличения стока реки Днестр ниже створа плотины буферного гидроузла.

— Какие именно показатели обеспечения Молдавской стороны водными ресурсами предлагает Украинская сторона в проекте Соглашения?

И.С.: Украинская сторона предлагает создать такие условия, чтобы в периоды между плановым наполнением расположенного выше по течению Днестровского водохранилища до нормального подпорного уровня, а также попуска половодья и наводнения, после поднятия отметки уровня буферного водохранилища до нормального подпорного уровня + 77.100м, постоянный расход воды в реке ниже створа водосливной плотины буферного гидроузла не был меньше 130 м3/сек при 60-70% обеспечения притока и 100 м3/сек при 80% и выше обеспечения притока к Днестровскому водохранилищу.

— Предусмотрено ли проектом Соглашения строительство Верхнеднестровского каскада ГЭС?

И.С.: Нет. Вопрос строительства Верхнеднестровского каскада ГЭС никак не освещается и не регулируется в проекте Соглашения.

— А на какой стадии находится проект строительства Верхнеднестровского каскада ГЭС?

— И.С.: ЧАО «Укргидроэнерго» в 2017-2018 годах планирует провести необходимый объем поисковых работ и разработать технико-экономическое обоснование возможности строительства каскада ГЭС на Верхнем Днестре. Все эти работы будут проводиться в полном соответствии с действующим законодательством Украины, в том числе, регламентирующего строительную и природоохранную деятельность.

Обращаем внимание, что это будут не строительные работы, а работы, связанные с научными поисками в местах, где законодательством не запрещено проводить данные мероприятия.

18 июня 2017 года вступил в силу Закон Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду» № 2059-VIII, устанавливающий основы оценки воздействия на окружающую среду в процессе принятия решений об осуществлении хозяйственной деятельности, которая может оказать значительное влияние на окружающую среду.

В процедуру оценки воздействия на окружающую среду попадает и решение о строительстве каскада ГЭС на Верхнем Днестре. При этом, статья 14 Закона предусматривает также процедуру оценки трансграничного воздействия на окружающую среду.

На сегодня, ЧАО «Укргидроэнерго» начало работу по подготовке Сообщения о планируемой деятельности по строительству каскада ГЭС на Верхнем Днестре, с целью проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду, в том числе, и в трансграничном аспекте.

В рамках подготовки Сообщения, ЧАО «Укргидроэнерго» проводит мероприятия, направленные на проведение научных исследований в районе Верхнего Днестра.

По результатам исследований, научные выводы будут включены в Сообщение о планируемой деятельности с целью проведения общественных обсуждений и экспертных консультаций с Молдавской стороной в соответствии с Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).

27 ноября 2017 г.

Пресс-служба Укргидроэнерго