Игорь Крутой: «Эфиром правит вкусовщина»

Композитор Игорь Крутой рассказал АиФ о судьбе победителей «Новой волны», боязни украинских артистов ехать в Россию, московской квартире Михаила Горбачева, которую он купил.

С 4 по 9 сентября в Сочи в 17-й раз пройдёт международный песенный конкурс «Новая волна». Накануне старта мероприятия композитор Игорь Крутой, под чьим патронажем проходит конкурс, ответил на вопросы «АиФ».

Владимир Полупанов, «АиФ»: Игорь Яковлевич, в этом году из 16 конкурсантов 6 представляют Россию. Впервые так много. С чем это связано?

Игорь Крутой: С тем, что у нас появилось много талантливых ребят. И коль их столько, мы решили дать путевку на конкурс всем нашим участникам, даже в ущерб иностранным представителям. Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Анастасия Стоцкая, Дзинтарс Бусулис, Тина Кароль, Джамала— широкая публика узнала об этих артистах, благодаря «Новой волне». И стало немного тревожно, что конкурс перестал выявлять новые имена такого уровня. В этом году очень сильный состав, и не все ребята, представляющие Россию, из Москвы. Квартет «Пиджаков live» из Екатеринбурга, Дарья Антонюк родилась под Красноярском. Анастасию Зорину (она из Подмосковья) нам рекомендовал Дима Билан. Она участвовала в прошлом сезоне «Голоса» в команде Билана.

— Тем не менее, вам известно, как сложились судьбы иностранных победителей? Им-то этот конкурс что-то даёт?

— То, что происходит после конкурса с иностранными победителями, не наша сфера ответственности. Украинка Джамала, в частности, победила на «Евровидении». Да, представители Армении, Казахстана, Грузии, Молдавии, победив в нашем конкурсе, не становятся звездами в России. Но у себя на родине — они успешные артисты. Бывая в Монако, часто встречаю Вальтера Риччи,представлявшего Италию в 2016-м году и разделившего победу вместе с хорватом Дино. Он работает там чуть ли не на всех «ивентах». В 2009 году первое место с Джамалой разделил индонезиец Санди Сандоро. В 2010 году по приглашениюДиан Уоррен он выступал в театре «Палладиум» вместе с Шер, Селин Дион и Тони Брэкстон. У многих из них всё в порядке. Но мне бы очень хотелось, чтобы у наших участников после «Новой волны» тоже всё было хорошо. Участие в конкурсе — это ещё полдела. Важно, чтобы исполнитель правильно распорядился своей дальнейшей судьбой, чтобы он оставался на плаву: нашел продюсера, подобрал правильный репертуар и т.д.

— В этом году Украину представляет уроженец Житомирской области Саша Пашков. Я правильно понимаю, что ряды украинских артистов, желающих участвовать в конкурсе, сильно поредели за последние годы?

— Да, выбор небогат. Украинские исполнители сильно рискуют, участвуя в нашем проекте. Потому что потом они возвращаются домой, где им сильно достаётся. Это касается не только конкурсантов, но и звёзд. Поэтому в этом году украинских артистов у нас не будет. Они иногда участвуют в других проектах, которые показывают по российским телеканалам, в частности, на фестивале «Жара» в Баку, но в Сочи на «Новую волну» ехать боятся. Очень надеюсь, что это когда-нибудь закончится. Музыканты здесь абсолютно не причём.

— Пару лет назад вы были более позитивно настроены. Сейчас в ваших словах я слышу скепсис.

— Ситуация с каждым годом только ухудшается. Как это ни грустно констатировать, пока не вижу способов выхода из этого тупика… Хотя творческому процессу плохие государственные отношения не помеха. Сейчас работаю над новой песней, текст к которой пишет украинская певица, замечательный автор Ирина Билык.

— В этом году у вас выступают: Баста, Тимати, Мот, Федук, Jah Khalib, Matrang. Хип-хопа на русском языке стало так много, что скоро запускается радиостанция, специализирующаяся только на такой музыке. Рэп не поют, а «читают», рэп-треки построены не на мелодиях, а на ритме. Нет опасения, что в какой-то момент мы вырастим поколение, которое вообще не будет воспринимать мелодичную музыку?

— Не думаю. Первопроходцем в этом жанре много лет назад у нас был Богдан Титомир. В его творчестве были и речитатив, и мелодии. Да, были перекосы, но в целом баланс соблюдался. После телепроекта «Фабрики звёзд-4», где я был продюсером, появился Тимати, который это направление вынес на широкую аудиторию. И Тимати, и Егор Крид исполняют мелодичные песни. Молодые люди говорят на этом языке, им нравится эта музыка. Это сегодня модно и популярно. Ведь именно молодёжь формирует моду в популярной музыке.

Хотя Коля Басков и Филипп Киркоров, которых сложно назвать молодежью, этим летом выдали модные хиты, которые, кстати, раскрутились независимо от ротаций на радио.

— Вы имеете в виду их дуэтную песню «Ибица» и киркоровскую «Цвет настроения синий»?

— Да, обе песни раскрутились благодаря интернету.

— Вы хотите сказать, что сегодня артисты вообще не зависят от радио и телевидения?

— Большинство песен группы «Ленинград» вообще не попадают в эфир из-за обилия мата. Но они у всех на слуху. Ни радиостанции, ни телеканалы по-прежнему особо не стараются заполучить в эфир хорошие песни. На большинстве радиостанций эфиром правит вкусовщина или мелкие интересы владельцев — того крутить, этого не крутить. Поэтому их значение в раскрутке новых песен падает с каждым годом всё сильнее и сильнее.

— В какой-то момент вы продали свою долю акций канала Муз ТВ. Потому что почувствовали, что эра музыкального телевидения заканчивается?

— Да. Время показало правильность моего решения. Тянуть эти активы, доплачивать «из другого кармана» в нынешних реалиях не имело смысла. Большинство музыкальных телеканалов или радиостанций убыточны и требуют серьезных дотаций. Иметь их в собственности сегодня могут себе позволить только люди, для которых это не основной бизнес, непрофильные активы.

— Кто ещё из артистов, помимо Киркорова и Баскова, по-вашему, заметен в этом году?

— Много хороших песен и новых имен появляется на Украине. С чем это связано — не знаю. У Светланы Лободы за последние годы появился ряд песен, сделавший ее артисткой топ-уровня. У Ани Лорак тоже. Если говорить о наших, то на подъёме Федук. Все, что выходит у него, очень заметно. У Григория Лепса продолжают появляться яркие песни. Не могу сказать, что они становятся новыми «Подмосковными вечерами» и «Катюшами», но они заметны. Я был на сольных концертах Сергея Лазарева и Димы Билана и увидел, как они заматерели. Оба прекрасно умеют управлять залом. И их шоу сделаны на высоком, можно сказать, мировом уровне! Просто нет слов. Получил массу удовольствия.

— Организаторы модного музыкального фестиваля, прошедшего этим летом, говорили мне, что у них никогда не появится такой артист, как Дима Билан. Мол, Билан — это качественно, но все-таки больше «про вчера, чем про завтра».

— Я не считаю «прошлым» ни Билана, ни Лазарева. Это большие артисты, которые являются украшением любого проекта. Другое дело, что они могут не попадать в сферу интересов организаторов модных фестивалей.

— В прошлом году вы сказали, что Алла Пугачёва, долгие годы бывшая музой конкурса, взяла небольшую паузу, а в этом вроде бы готова была вернуться. Вернётся?

— Любое появление Пугачевой, где бы то ни было, всегда заметно. Но в этом году на «Новой волне» будет много юбилейных концертов: Владимира Преснякова, Леонида Агутина, «А-Студио» и Ирины Аллегровой. Поэтому мы с Пугачевой даже не обсуждали ее возвращение. В следующем году у неё тоже юбилей. Буду с ней встречаться и говорить на эту тему. Если она посчитает возможным провести свой творческий вечер в рамках «Новой волны», будем только рады.

— Вас опять можно упрекнуть, что приглашаете одних и те же звезд.

— Это рынок. И никуда от этого не деться.

— Чем руководствуетесь, когда приглашаете звёзд? В большинстве случаев вас с этими артистами связывают дружеские отношения?

— Не хочу персонифицировать, но есть ряд артистов, с которыми связан большой кусок жизни. Если я не приглашу их, то морально уничтожу — это будет для них большим ударом. Но, в целом, конечно, ориентируюсь на то, что модно и популярно. Нельзя сказать, что за последнее время появилось много новых ярких имен, которых можно пригласить выступить на основной сцене. В этом году будут Федук, Тимати, Егор Крид, Баста. Отчасти эти артисты диктуют моду в жанре поп-музыки. У них также будут сольные концерты в рамках «афтепати», которые покажет телеканал ТНТ. Мало того, на площадках «Новой волны» нашлось место и детскому проекту, где соберутся участники «Доброй волны», детской «Новой волны», телепроекта «Ты-супер». Это будет в эфире НТВ.

— В прошлые годы было много звезд с мировыми именами — Стинг, Иглесиас, Стив Уайндер и т.д. В этом году иностранных звезд представляет исполнитель одного хита «Деспазито» Луис Фонси…

— Для меня важно, что он будет петь дуэтом с Алсу и Тимуром Родригесом. Это должно быть интересно.

— Судя по тому, что калибр приглашенных иностранных звезд мельчает, их сложнее стало ангажировать из-за санкций?

— Стало сложнее. В их поведении появилась непредсказуемость. В прошлом году Робби Уильямсповел себя странно, отменив приезд в Россию в последнюю минуту. Какие-то организации наезжают на западных артистов, которые едут к нам. Деньги, потраченные на подготовку их приезда, конечно, возвращаются. Но за то, что они не приезжают в последнюю минуту, они не несут никакой ответственности. Контракты составлены так, что они могут не приехать и им за это ничего не будет.

Игорь Крутой: «В поведении западных звёзд появилась непредсказуемость». Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

— В свое время в Юрмале выступали: «Аквариум», Бутусов, ДДТ, «Сплин», «БИ-2», Земфира. Сегодня среди ваших гостей рок-музыканты не встречаются. Почему?

— Мы работаем в интересах канала «Россия-1», транслирующего конкурс. Рок-музыка сегодня не даёт высоких рейтингов. «Новая волна» — это не моя вкусовщина и не вкусы небольшой группы людей. Наш конкурс — массовое мероприятие, которое должно вызывать интересы у широкой аудитории.

— Оперных артистов по этой же причине вы перестали приглашать?

— Да. Когда речь зашла о повторе с участием оперных артистов, мне было сказано: «Лучше это показать на телеканале „Культура“». И какой смысл их тогда приглашать?

— Когда-то в квартире, в которой мы с вами беседуем, жил Михаил Горбачёв. Я обратил внимание, что даже лифты в доме еще советских времен. Есть же недвижимость более современная. Почему вы приобрели именно эту квартиру?

— Я жил в этом доме раньше и очень хотел остаться в нём. И когда освободилась эта квартира, купил её.

— У Горбачёва?

— Нет, у бывшего сенатора Андрея Вавилова.

— Но Горбачёв в курсе, что теперь вы здесь живёте?

— Я очень уважаю Михаила Сергеевича, у нас добрые отношения. Думаю, он, конечно, знает про это. Но мне почему-то кажется, что для него это болезненная тема — всё-таки с этой квартирой связан большой кусок его жизни. Поэтому мы с ним никогда не говорили на тему. Когда отмечался его 80-летний юбилей в Лондоне, он попросил, чтобы в концерте, который вели Шэрон Стоун и Кевин Спейси (а также в качестве гостей были и другие звезды с мировыми именами) выступили также Дмитрий Хворостовский и Лара Фабиан. Я пообещал ему всё устроить. Подумал, что если они не согласятся выступить бесплатно, заплачу им из своего кармана. Но когда они узнали, для кого будут петь, никаких денег брать не захотели.