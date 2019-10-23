​​Игорь и Галина Додон приняли участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито (ФОТО)

​​Игорь и Галина Додон приняли участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито (ФОТО)

Вместе с Первой леди Галиной Додон и более чем двумя тысячами приглашённых из 180 стран накануне Игорь Додон принял участие в Церемонии интронизации Его Величества Императора Японии Нарухито.

Страна Восходящего Солнца – одна из тех азиатских стран, с которыми Республика Молдова выстраивает фундаментальный двусторонний диалог, основанный на общих ценностях: демократии, правовом государстве и рыночной экономике, отметил глава государства на своей странице в соцсети.

⁃ Нынешний визит Президента Республики Молдова в Токио – первый за всю историю с момента установления дипломатических отношений между нашими странами, что подтверждает наше желание расширять двусторонний диалог на всех уровнях. Пользуясь случаем, в ходе Государственного приема, организованного Японской императорской семьей, передал августейшей Семье приглашение посетить нашу страну в удобное время, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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