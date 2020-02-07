Игорь и Галина Додон поздравили Зинаиду Гречаный с днём рождения (ФОТО)

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Этим утром Игорь Додон вместе с супругой Галиной поздравили спикера Парламента РМ, председателя Партии социалистов РМ с днём рождения. Президент выразил имениннице слова благодарности за её высокие моральные качества, профессионализм, преданность и доброжелательность.

Сегодняшнее торжество – отличная возможность вновь выразить глубокое уважение госпоже Гречаный, достойнейшему человеку, с которым я имею честь быть знакомым. Я работал с ней в самые различные периоды и в разных ситуациях и твёрдо убеждён в том, что её корректность, опыт, умение управлять рисками, альтруизм и лидерские качества по достоинству оценены не только теми, кто работает с госпожой Гречаный, но и теми, чаяния которых она внимательно выслушивает, – отметил он.

Игорь Додон поблагодарил Зинаиду Гречаный за то, что «она по-прежнему в нашей команде и даёт нам рекомендации, предлагает решения и всей душой болеет за дело».

Уверен, мы сможем и дальше сохранить добрые дружеские отношения, продолжим вместе продвигать национальные ценности ради укрепления идентичности народа Республики Молдова, – подытожил он.