Игорь и Галина Додон посетили с подарками Центр размещения пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями (ФОТО, ВИДЕО)

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В настоящее время в этом учреждении находятся 178 человек.

Глава государства обсудил с администрацией учреждения проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники и лица, получившие приют в этом центре. В канун новогодних праздников президент передал подарки от Благотворительного фонда первой леди “Din suflet”, в том числе 10 телевизоров и продукты питания.

– Обещал в начале следующего года подарить еще 20 телевизоров. В то же время заверил присутствующих в том, что буду и далее оказывать всю необходимую помощь, поскольку социальная защита уязвимых слоев населения остается одним из приоритетов администрации президента, правительства и парламента, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.