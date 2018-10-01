Игорь и Галина Додон окажут помощь почти 20 тысячам пенсионеров по всей стране

Об этом на своей странице в соцсети написал сам глава государства, который выразил самые искренние поздравления по случаю Международного дня пожилых людей.

Президент подчеркнул, что он неоднократно говорил о том, что наши пожилые люди заслуживают особого уважения и внимания, так как, помимо всех своих положительных свершений в течение многих десятилетий, сейчас они могут поделиться своим богатым профессиональным и жизненным опытом, продолжая играть активную роль в жизни общества.

– На протяжении многих лет я всегда защищал пожилых людей от произвола правящего режима, и в дальнейшем намерен прилагать все усилия к тому, чтобы помогать пожилым людям решать их вопросы. Среди инициатив главы государства в социальной сфере есть и предложение об отказе от повышения пенсионного возраста, обязательная индексация пенсий два раза в год, отмена платы за целый ряд медицинских услуг и другие. Уверен, что после предстоящих выборов социальные инициативы, которые я выдвину, найдут поддержку со стороны нового состава парламента и будут успешно воплощены, – написал Додон, пожелав, по случаю праздника, всем пожилым людям крепкого здоровья, энергии и долгих лет жизни.

Он также отметил, что в связи с датой Благотворительный фонд первой леди ”Din suflet” дал старт общенациональной кампании по поддержке пожилых людей, в ходе которой помощь получат почти 20 тысяч пожилых граждан по всей стране.