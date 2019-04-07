Игорь и Галина Додон навестили с подарками воспитанников Центра временного содержания детей с ограниченными возможностями (ВИДЕО, ФОТО)

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Игорь и Галина Додон посетили сегодня Центр временного содержания детей с ограниченными возможностями в Оргееве. В настоящее время услугами этого учреждения пользуются 204 человека с тяжелыми формами различных недугов.

Глава государства и его супруга познакомились с работой центра и приветствовали заботливое отношение коллектива учреждения к подопечным. От Благотворительного фонда первой леди «Din suflet» было решено приобрести и передать в дар необходимые электробытовые приборы, предметы гигиены, продукты питания и другие нужные вещи.

– Благотворительный фонд «Din suflet» всегда будет рядом с нуждающимися и окажет им необходимую помощь. Добрые дела продолжаются! – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.