Игорь и Галина Додон на молдавском и русском языках поздравили жителей Молдовы с Новым годом (ВИДЕО)

Впервые за всю историю страны к жителям Молдовы обратилась с праздничным посланием президентская чета.

В своем обращении к гражданам Игорь Додон отметил, что 2017 год был сложным, наполненным провокациями и испытаниями, но и важными результатами. Затронул глава государства и насыщенную повестку своих визитов. Вне зависимости от того, с кем он вел диалог, всякий раз президент чувствовал уважение к нашей стране, подчеркнул он.

Мы обязаны вновь открыть для самих себя Молдову, научиться любить нашу страну, потому что причин для гордости у нас достаточно. Каждый из нас должен взять на себя часть ответственности за то, что происходит в стране. Каждый, находясь на своем месте, должен выполнять работу настолько хорошо, насколько это возможно. Только так мы сможем остановить политический и экономический кризис. Страна начнет развиваться. Мы сможем остановить эмиграцию граждан, – сказал он.

Глава государства также отметил, что главная его задача – вернуть веру населения в собственную страну. Граждане должны понимать друг друга и консолидироваться, уверен президент.

Мы должны это сделать во имя будущего нашей страны и наших детей. Это – одна из главных моих задач на посту президента в 2018 году, – добавил он.

Отдельно глава государства обратился к гражданам на русском языке.

Для нас всех Молдова родной дом! Молдова – это все мы, люди разных этносов и народностей. В нашей стране живут открытые и гостеприимные люди. Мы готовы принять и понять лучшее, что есть в культуре каждого народа, мы с удовольствием смотрим спектакли на русском языке, танцуем гагаузские танцы и напеваем болгарские и украинские песни. Мы одно целое, один народ. Молдова – наша с вами страна, в которой стоит жить и работать и другой родины у нас не будет. Желаю всем нам единства, согласия, мира и спокойствия на нашей родной земле, – подчеркнул президент.

В свою очередь супруга главы государства выразила надежду на то, что все дети страны будут расти здоровыми и счастливыми, что каждый ребенок сможет пойти в школу и получить качественные знания. Также она пожелала проявлять заботу друг о друге и приходить на помощь самым нуждающимся нашим согражданам.

Желаю, чтобы в новом году каждая семья смогла бы реализовать свои мечты. Желаю здоровья вам, вашим детям и родителям! Достатка и благополучия в каждом доме! Мира, стабильности и процветания нашей любимой Молдове! С Новым годом! – заключил свое новогоднее обращение президент.