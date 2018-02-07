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Игорь Додон: Зинаида Гречаный – истинный патриот Молдовы и настоящая молдавская Маргарет Тэтчер

Игорь Додон: Зинаида Гречаный – истинный патриот Молдовы и настоящая молдавская Маргарет Тэтчер

Президент поздравил председателя Партии социалистов с днем рождения. 

На своей странице в социальной сети глава государства отметил, что удостоился огромной чести быть коллегой Зинаиды Гречаный по правительству и парламенту, а после – и по Партии социалистов.

– Все эти годы я восхищался ее характером, непревзойденным профессионализмом и высокими духовными качествами. Все, кто работали с госпожой Гречаный, могут подтвердить, что это ее особенные врожденные человеческие качества. Для меня госпожа Гречаный хороший друг и истинный патриот Республики Молдова. Для страны она навсегда останется в списке великих государственных деятелей, первая женщина премьер-министр, настоящая молдавская Маргарет Тэтчер, – написал президент. 

По случаю дня рождения глава государства адресовал лидеру социалистов пожелания здоровья и еще больших достижений в политической и профессиональной деятельности.

 

 

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