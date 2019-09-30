Игорь Додон выступил за укрепление диалога с Китаем (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Китайской Народной Республики в Республике Молдова Чжаном Инхуном. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений, подчеркнули необходимость дальнейшего расширения торгово-экономических связей.

В частности, Игорь Додон и Чжан Инхун констатировали рост товарооборота между нашими странами: в 2018 году объем составил 619 млн. долларов, что на 18% больше показателя 2017 года. При этом был особо отмечен рост экспорта молдавского вина, заслуженно пользующегося спросом на китайском рынке.

– Подтвердил намерение молдавской стороны укреплять диалог с Китаем как с одним из важнейших партнеров Республики Молдова. В этом же контексте подчеркнул нашу решимость продолжать реализацию стратегии взвешенной внешней политики между Востоком и Западом, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В ходе встречи глава государства также передал поздравление Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю отмечаемого 1 октября 70-летия со дня основания КНР, пожелав руководству и народу страны процветания и мира. Кроме того, Игорь Додон и Чжан Инхун обсудили подготовку официального визита молдавского президента в Китай в ближайшее время.