Игорь Додон выступил с рядом инициатив для улучшения жизни в молдавских селах (ВИДЕО)

Игорь Додон выступил с рядом инициатив для улучшения жизни в молдавских селах (ВИДЕО)

На сегодняшнем заседании руководства страны президент попросил премьер-министра изучить возможность внедрения в этом году ряда государственных программ, направленных на развитие инфраструктуры молдавских сел и улучшение в них жизни. 

В частности, речь идет об:

  1. Обеспечении водой. Президент отметил, что в некоторых населенных пунктах это остается одной из главных проблем, в связи с чем нужна правительственная программа, которая комплексно решит этот вопрос;
  2. Освещение. Решение этой проблемы не следует возлагать на плечи примаров, вмешаться должно правительство, считает президент. Игорь Додон выразил уверенность в том, что несколько сотен сел до лета этого года должны быть уже освещены.
  3. Уборка территорий и ликвидация неавторизованных свалок.
  4. Завершение газификации сел. Остаются еще несколько десятков населенных пунктов, где этот процесс пока не закончен, сказал Игорь Додон, отметив, что решением этого вопроса также должно заняться правительство.
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