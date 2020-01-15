Игорь Додон выступил с рядом инициатив для улучшения жизни в молдавских селах (ВИДЕО)

На сегодняшнем заседании руководства страны президент попросил премьер-министра изучить возможность внедрения в этом году ряда государственных программ, направленных на развитие инфраструктуры молдавских сел и улучшение в них жизни.
В частности, речь идет об:
- Обеспечении водой. Президент отметил, что в некоторых населенных пунктах это остается одной из главных проблем, в связи с чем нужна правительственная программа, которая комплексно решит этот вопрос;
- Освещение. Решение этой проблемы не следует возлагать на плечи примаров, вмешаться должно правительство, считает президент. Игорь Додон выразил уверенность в том, что несколько сотен сел до лета этого года должны быть уже освещены.
- Уборка территорий и ликвидация неавторизованных свалок.
- Завершение газификации сел. Остаются еще несколько десятков населенных пунктов, где этот процесс пока не закончен, сказал Игорь Додон, отметив, что решением этого вопроса также должно заняться правительство.
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