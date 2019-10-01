Игорь Додон выступил с поздравлением по случаю Дня пожилых людей

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Вместе со всем мировым сообществом Молдова отмечает 1 октября Международный день пожилых людей. В связи с этим Игорь Додон направил самые искренние и сердечные поздравления всем людям старшего поколения, пожелав им крепкого здоровья и благополучия.

Степень цивилизованности человеческого сообщества определяется, прежде всего, его отношением к детям и людям в возрасте. Развитие политики социальной защиты пожилых людей, ориентированной на обеспечение благоприятных условий для активного старения, является одним из приоритетов государства Республика Молдова, отметил президент.

– Руководствуясь личными убеждениями и ценностями, современными реалиями, положениями Конституции, я запустил пакет инициатив, направленных на повышение уровня социальной защиты пожилых людей в нашей стране. Подтверждаю свою благодарность за вклад, внесенный в развитие общества, и желаю нашим согражданам, достигшим почтенного возраста, здоровья и благополучия, а также результатов, соответствующих их ожиданиям. Желаю им провести старость в окружении любящих близких. Долгих вам лет, наполненных радостью, дорогие наши сограждане старшего поколения! – добавил он.