Игорь Додон выступил с обращением по случаю 28-летия создания Войск карабинеров

Ниже публикуем его текст без сокращений.

Уважаемые военнослужащие, гражданские работники и дорогие ветераны Войск карабинеров,

Очень приятно поздравить вас с 28-й годовщиной образования Войск карабинеров Республики Молдова.

Являясь профессиональной полицейской структурой с военным статусом, Войска карабинеров продемонстрировали свою роль и строго определенное место среди ведомств системы национальной безопасности и обороны. С момента своего создания подразделения карабинеров развивались динамично, постоянно адаптируясь к переменам, через которые прошла наша страна в эти годы. Войска карабинеров были одними из первых структур, которые в полной мере включились в процесс утверждения суверенного и независимого государства Республика Молдова. За это выражаем благодарность ветеранам и отдаем дань памяти погибшим.

Ваш профессиональный праздник является хорошим поводом для анализа и оценки результатов несения службы, в частности, по поддержанию общественного порядка, обеспечению безопасности людей, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. От имени граждан Республики Молдова выражаю вам благодарность и признательность за службу.

В то же время, сегодня также самый подходящий момент для того, чтобы каждый в отдельности и все вместе поставили перед собой смелые цели, для достижения которых с уверенностью и достоинством приложим максимум усилий. От личного вклада каждого карабинера зависит доброе имя Войск карабинеров – твердого гаранта конституционного строя, основных прав граждан и независимости Республики Молдова.

Возобновляя поздравления по случаю XXVIII-й годовщины со дня образования Войск карабинеров, желаю вам здоровья и мужества. Чтобы дорогие вам люди всегда были рядом с вами, стремитесь к высшим результатам в карьере и в личном плане. Низкий вам поклон за ваш профессионализм, за преданность и жизнь, посвященную службе гражданам и защите нашей Родины!