Игорь Додон выступил перед студентами МГУ (ФОТО)

Игорь Додон выступил перед студентами МГУ (ФОТО)

В рамках официального визита в Российскую Федерацию глава государства провел встречу с Виктором Антоновичем Садовничим, ректором Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, и выступил с речью перед студентами и преподавателями. Примечательно, что среди слушателей были и студенты родом из Молдовы.

В ходе выступления президент рассказал об основных этапах развития Республики Молдова, ее исторических и культурных особенностях, о внутренней и внешней политике, о многовековых связях с Россией и ее народах. Также он изложил свою точку зрения по вопросам региональной безопасности. Особое внимание уделил предстоящим в феврале парламентским выборам, а также стратегии внешнеполитического баланса и конституционному принципу постоянного нейтралитета нашей страны. Затем глава государства ответил на вопросы студентов и преподавателей МГУ, отметил их искренний интерес к Республике Молдова и ее народу.

С полной версией выступления можно ознакомиться здесь.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md