Игорь Додон выступил перед студентами МГУ (ФОТО)

В рамках официального визита в Российскую Федерацию глава государства провел встречу с Виктором Антоновичем Садовничим, ректором Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, и выступил с речью перед студентами и преподавателями. Примечательно, что среди слушателей были и студенты родом из Молдовы.

В ходе выступления президент рассказал об основных этапах развития Республики Молдова, ее исторических и культурных особенностях, о внутренней и внешней политике, о многовековых связях с Россией и ее народах. Также он изложил свою точку зрения по вопросам региональной безопасности. Особое внимание уделил предстоящим в феврале парламентским выборам, а также стратегии внешнеполитического баланса и конституционному принципу постоянного нейтралитета нашей страны. Затем глава государства ответил на вопросы студентов и преподавателей МГУ, отметил их искренний интерес к Республике Молдова и ее народу.

С полной версией выступления можно ознакомиться здесь.

