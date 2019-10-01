Игорь Додон выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВИДЕО)

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Для Молдовы участие в новых интеграционных проектах, таких как ЕАЭС, является приоритетом и хорошей возможностью разнообразить свои экономические связи и рынки экспорта молдавских товаров и услуг. Об этом президент нашей страны Игорь Додон заявил во вторник, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

– У Молдовы есть интересный опыт, который может быть интересен и странам членам ЕАЭС. Уже 5 лет в Молдове внедряют соглашение о свободной торговле с ЕС, причём это происходит одновременно с существующими соглашениями о свободной торговле со странами СНГ, Балканскими странами и Турцией. Мы можем поделиться этим непростым, но ценным опытом, – сказал он.

Президент выразил надежду на то, что рано или поздно начнутся переговоры между ЕАЭС и ЕС по созданию большой зоны свободной торговли между этими крупными международными организациями. В связи с этим Игорь Додон поблагодарил руководство Евразийской комиссии и особенно бывшего министра по интеграции и макроэкономики, ныне занимающую должность гендиректора отделения ООН в Женеве Татьяну Валовую, которая очень взвешенно и прагматично продвигала идею единого экономического пространства большой Евразии.

– Мы поддерживаем идею заключения такого соглашения, что стало бы серьезным прорывом в продвижении концепции создания единой Европы от Лиссабона до Владивостока. Молдова является европейским государством, которое географически и геополитически находится в центре этих процессов, – сказал он.

Игорь Додон также затронул тему существенных изменений, произошедших в политической жизни нашей страны. Президент рассказал участникам мероприятия, что впервые за 28 лет новейшей истории Республики Молдова политические силы с разными программами, идеологией и внешнеполитическими приоритетами создали правящее большинство и правительство.

– Эти процессы были подкреплены и поддержаны беспрецедентным геополитическим консенсусом между основными внешними партнёрами – Россией, ЕС и США. Созданы благоприятные внутриполитические условия для продвижения реальных экономических и структурных реформ, продвижения взвешенной внешней политики. Мы будем сотрудничать и развивать взаимовыгодные отношения со всеми нашими партнёрами, как с Запада, так и с Востока, исходя из наших национальных интересов, и не намерены участвовать в геополитических баталиях на стороне одних против других, – подчеркнул глава государства.

В то же время Додон отметил, что Молдова намерена более тесно взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией и с ее рабочими органами, более масштабно реализовывать повестку сотрудничества с ЕАЭС и пользоваться всеми возможностями углубления сотрудничества, которые предоставляет статус страны-наблюдателя.

– В наших планах стоит изучение возможностей участия Республики Молдова в Евразийском банке развития. Мы понимаем экономическую выгоду, которую может получить Молдова вследствие присоединения к деятельности этой структуры. Это не только внедрение новых и стратегически важных инвестиционных проектов на территории нашей страны, но и реализация совместных проектов со странами Евразийского экономического союза. Полагаю, что детальное изучение деятельности Банка и встречи с его руководством позволят нам определить приоритетные для Молдовы инвестиционные проекты и продвинуть идею участия республики в Евразийском банке развития. Также в наши планы входит решение вопроса о постоянном Представителе Республики Молдова в Евразийской экономической комиссии. Наличие у Молдовы своего постоянного представителя позволит поддерживать тесные контакты с комиссией, оперативно получать информацию, связанную с развитием торгово-экономического взаимодействия, таможенного, технического, санитарного и иного регулирования. Более того, Молдова сможет установить более конструктивный диалог со странами-членами Евразийского экономического союза, чтобы расширить торговое, инвестиционное, технологическое сотрудничество, – подчеркнул он.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что в целом сохраняется положительная динамика в торговле Республики Молдова со странами Евразийского экономического союза. В прошлом году товарооборот увеличился на 10%, за январь-июль текущего года он вырос на 6%. Молдове есть, что предложить рынкам стран Евразийского союза, и над этим вопросом мы работаем, сказал он.

– На прошлом заседании Высшего Евразийского экономического совета я выступил с предложением проводить различные мероприятия у нас, в Молдове. Мы готовы технически обеспечить работу выездных заседаний общественных приемных Евразийской экономической комиссии и консультативных комитетов в Кишиневе. Также готовы принять участников разных деловых мероприятий, форумов. Все это будет содействовать популяризации деятельности Евразийского экономического союза в Молдове, ознакомлению граждан страны и отечественного бизнеса с процессами евразийской интеграции. Наше предложение остается в силе – Кишинев ждет гостей из Евразийской экономической комиссии и стран Союза, – подытожил Игорь Додон.