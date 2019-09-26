Игорь Додон выступил на Генассамблее ООН и на русском языке: Мы будем дружить и взаимодействовать со всеми нашими партнерами!

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Часть своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Игорь Додон зачитал на русском языке. Глава государства подчеркнул: Республика Молдова – полиэтническая страна, в которой живут представители около 125-ти этносов. Треть населения считают себя русскоязычными. Русский язык – один из шести официальных языков ООН – имеет в Молдове статус языка межнационального общения.

— Как Президент Республики Молдова считаю основной задачей недавно сформированного парламентского большинства, поддерживаемого восьмьюдесятью процентами населения страны, а также нашими стратегическими партнерами на Западе и на Востоке, создание единого правового демократического нейтрального полиэтнического государства, в котором каждому жителю гарантировано достойное проживание и уверенность в завтрашнем дне. Мы будем дружить и взаимодействовать со всеми нашими партнерами. Политика «или-или», которая в последние годы проводилась рядом крупных держав в отношении Республики Молдова, ясно показала свою ошибочность и ущербность. Я приверженец концепции построения Большой Европы от Лиссабона до Владивостока, и Молдова как европейское государство сыграет в этом процессе особую роль, – отметил он.

Игорь Додон подчеркнул, что для молдавского народа, как и для народов других стран, членов Организации Объединенных Наций, мир – главная ценность. Мы стремимся обеспечить мирное сосуществование со своими соседями и партнерами по развитию, сказал он.

– Мы намерены укреплять стабильность и безопасность Республики Молдова, сохранять закрепленный Конституцией статус постоянного нейтралитета нашего государства и добиваться его признания на международном уровне. В этом смысле пример военного нейтралитета некоторых стран, в частности Австрии, может быть принят за образец для Республики Молдова. Вместе с тем, нейтралитет не означает изоляцию, и Молдова продолжит предпринимать шаги по укреплению многостороннего сотрудничества с Россией, США, Европейским союзом, своими соседями и другими государствами. Считаю, что залогом нашего успеха является продвижение концепции международного признания военного нейтралитета Республики Молдова параллельно с завершением процесса вывоза и утилизации боеприпасов, оставшихся на территории Республики Молдова со времен бывшего СССР. По достижении окончательного политического урегулирования приднестровского конфликта отпадет и необходимость в осуществлении на нашей территории миротворческой миссии, – добавил президент.